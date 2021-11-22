رئيس وزراء هولندا يصف المحتجين على قيود كورونا بـ"الأغبياء"

هاجم رئيس وزراء هولندا مارك روت، اليوم الاثنين، المحتجين على سياسات مكافحة فيروس كورونا، الذين شاركوا في مظاهرات شهدت حالة من العنف، واصفا إياهم بـ"الأغبياء".

وقال روته في انتقاده لأسوأ قلاقل منذ أدى إغلاق عام إلى اضطرابات واسعة النطاق في يناير، "هذا محض عنف متخف في هيئة احتجاج"، مضيفا: "هناك كثير من القلاقل في المجتمع لأننا نتصدى لمعاناة كورونا منذ وقت طويل. لكن لن أسلم أبدا لبلهاء يستخدمون العنف المحض لمجرد أنهم غاضبون".

وألقي القبض على أكثر من مئة شخص خلال العنف على مدى ثلاث ليال شهدت قيام الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على مثيري الشغب في روتردام يوم الجمعة.

ويوم أمس الأحد، ألقي القبض على 30 شخصا عندما أشعلت حشود من الشباب الغاضبين الحرائق ورشقت الشرطة بالحجارة.

المصدر: "رويترز"