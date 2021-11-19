هولندا.. إصابة شخصين في مواجهات بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا
أعلنت الشرطة الهولندية أن شخصين على الأقل أصيبا بجروح في المواجهات بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا في مدينة روتردام مساء الجمعة.
وخرج مئات الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على قواعد التباعد الاجتماعي والقيود على التنقل.
NOW - Violent protests against Covid-restrictions in #Rotterdam, Netherlands.pic.twitter.com/xCTyqiy609— Disclose.tv (@disclosetv) November 19, 2021
وتحولت المظاهرات إلى مواجهات مع الشرطة التي أطلقت عيارات تحذيرية في الهواء، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين.
MASSIVE protests continue in Rotterdam, Netherlands following two anti vaxpass protesters being shot by police.#Rotterdam#Netherlands#nogreenpass#novax#newspic.twitter.com/KknwEXytfD— World Alternative Media (@WorldAltMedia) November 19, 2021
ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة والمفرقعات وأحرقوا سيارة للشرطة وتسببوا بأضرار أخرى.
NOW - Chaos in #Rotterdam. Sounds of explosions and gunfire.pic.twitter.com/CvNidiLM2x— Disclose.tv (@disclosetv) November 19, 2021
وأغلقت الشرطة المحطة المركزية للقطارات في روتردام، وأقامت الحواجز في بعض الشوارع.
يذكر أن السلطات الهولندية شددت القيود على التنقل منذ 13 نوفمبر الجاري على خلفية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وتخطط الحكومة لاعتماد شهادات طبية للأشخاص المطعمين أو الذين تعافوا من الفيروس، بينما سيخضع الآخرون لقيود صارمة.
المصدر: وكالات
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