بولندا تدعو لاجتماع مجموعة فيشغراد لمناقشة الوضع على الحدود مع بيلاروس

قال بيتر مولر المتحدث باسم حكومة بولندا، إن رئيس وزراء بلاده ماتيوش مورافيتسكي، دعا لاجتماع مجموعة فيشغراد (هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا والتشيك)، لبحث الوضع على الحدود مع بيلاروس.

وأضاف المتحدث، في لقاء تلفزيوني اليوم: "غدا يشارك مورافيتسكي في اجتماع جديد لمجموعة فيشغراد لبحث الوضع الجيوسياسي الحالي. هذا الأسبوع سيزور رئيس الحكومة عدة دول أخرى".

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وتابع مولر: "بدأنا بالدول في منطقتنا المهددة بالعواقب الجيوسياسية أكثر من غيرها". ولكن المتحدث البولندي، لم يحدد هذه الدول.

أمس الأحد، زار رئيس الوزراء البولندي لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، حيث ناقش أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروسي.

وزعم بأن الأحداث الجارية هي جزء من حرب هجينة، ومن بين عناصرها، الوضع في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.

المصدر: تاس