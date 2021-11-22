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بريطانيا تستضيف قمة لوزراء خارجية مجموعة السبع وآسيان في ديسمبر

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بريطانيا تستضيف قمة لوزراء خارجية مجموعة السبع وآسيان في ديسمبر
Reuters
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تعتزم بريطانيا استضافة وزراء الخارجية والتنمية من مجموعة الدول الصناعية السبع ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في قمة بليفربول الشهر المقبل.

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وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إنها ستستضيف وزراء الخارجية والتنمية في الفترة من العاشر إلى 12 من ديسمبر.

وأوضحت أن "القمة ستتناول مسائل من بينها المتانة الاقتصادية بعد كوفيد-19 والصحة العالمية وحقوق الإنسان في الفترة من العاشر إلى 12 من ديسمبر".

المصدر: "رويترز"

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