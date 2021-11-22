بريطانيا تستضيف قمة لوزراء خارجية مجموعة السبع وآسيان في ديسمبر

تعتزم بريطانيا استضافة وزراء الخارجية والتنمية من مجموعة الدول الصناعية السبع ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في قمة بليفربول الشهر المقبل.

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وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إنها ستستضيف وزراء الخارجية والتنمية في الفترة من العاشر إلى 12 من ديسمبر.

وأوضحت أن "القمة ستتناول مسائل من بينها المتانة الاقتصادية بعد كوفيد-19 والصحة العالمية وحقوق الإنسان في الفترة من العاشر إلى 12 من ديسمبر".

المصدر: "رويترز"