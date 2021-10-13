بريطانيا تدعو مجموعة السبع إلى تحرك عالمي لمواجهة أزمة الإمدادات

يسعى وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، لدعوة مجموعة الدول الصناعية الـ7 التي يعقد وزراء مالها اجتماعا في واشنطن، إلى مزيد من "التنسيق" لجعل سلاسل التوريد في العالم "أكثر مرونة".

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وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن مشاكل الإمدادات العالمية التي نجمت عن إضرابات وزيادة في الطلب على النقل اللوجستي مع الانتعاش بعد جائحة كورونا، تضرب بريطانيا خصوصا، وتفاقمت بسبب "بريكست"، ما "يعقد الإجراءات الشكلية لعبور البضائع والعمال ويتجلى خصوصا في نقص مئة ألف سائق شاحنة".

هذا وسيحضر سوناك اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين التي تترأسها لندن حتى نهاية العام الجاري، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، ومن المفترض أن يدعو نظراءه الدوليين إلى تعزيز دعمهم للبلدان الأكثر فقرا لا سيما بشأن توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والعمل على الانتقال إلى الحياد الكربوني، بحسب "فرانس برس".

وفي سياق آخر، أعرب سوناك عبر بيان عن ترحيبه بنشر التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي التي أظهرت أن بريطانيا سجلت أسرع نمو بين دول مجموعة السبع في 2021، مع أنه انخفض إلى 6.8% مقابل 7% في التوقعات السابقة.

المصدر: "فرانس برس"