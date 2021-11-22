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المكسيك تسجل 1225 إصابة و99 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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المكسيك تسجل 1225 إصابة و99 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters JORGE DUENES
التطعيم ضد كورونا في المكسيك - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1225 إصابة بكورونا و99 وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد بلغ 3 ملايين و863362 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 292471 حالة.

ويشير مسؤولون في قطاع الصحة، إلى أنه "من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير من المعلن".

المصدر: "رويترز"

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