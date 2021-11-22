المكسيك تسجل 1225 إصابة و99 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1225 إصابة بكورونا و99 وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد بلغ 3 ملايين و863362 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 292471 حالة.

ويشير مسؤولون في قطاع الصحة، إلى أنه "من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير من المعلن".

المصدر: "رويترز"