المكسيك تسجل 1225 إصابة و99 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters JORGE DUENES
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1225 إصابة بكورونا و99 وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد بلغ 3 ملايين و863362 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 292471 حالة.
ويشير مسؤولون في قطاع الصحة، إلى أنه "من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير من المعلن".
المصدر: "رويترز"
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