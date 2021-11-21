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المكسيك تسجل 3306 إصابات و227 وفاة جديدة بكورونا

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المكسيك تسجل 3306 إصابات و227 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
ضحايا كورونا في المكسيك - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و227 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 3 ملايين و862137 حالة، وعدد الوفيات إلى 292372.

ويشير مسؤولون، إلى أنه "من المرجح أن تكون إصابات ووفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة".

المصدر: "رويترز"

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