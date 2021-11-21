المكسيك تسجل 3306 إصابات و227 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و227 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 3 ملايين و862137 حالة، وعدد الوفيات إلى 292372.

ويشير مسؤولون، إلى أنه "من المرجح أن تكون إصابات ووفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة".

المصدر: "رويترز"