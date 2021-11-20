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المكسيك تسجل 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و216 وفاة

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المكسيك تسجل 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و216 وفاة
Reuters
المكسيك
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3837 إصابة و216 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و858831 وعدد الوفيات الجائحة إلى 292145.

ويقول المسؤولون إنه من المرجح أن تكون وفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

المصدر: رويترز

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