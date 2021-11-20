المكسيك تسجل 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و216 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3837 إصابة و216 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و858831 وعدد الوفيات الجائحة إلى 292145.

ويقول المسؤولون إنه من المرجح أن تكون وفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

المصدر: رويترز