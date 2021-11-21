بيسكوف: يجب على الناتو وقف الاستفزازات قرب حدود روسيا وضخ الأسلحة إلى كييف  

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه يجب على دول الناتو التوقف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، ووقف نشاطاتها الاستفزازية قرب حدود روسيا.

وفي حديثه عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل الوضع المتوتر الحالي، أشار ممثل الكرملين إلى أن "الحل والمخرج موجود".

وأضاف بيسكوف: "يجب على الناتو وقف نشاطه الاستفزازي بالقرب من حدودنا، ويجب على الناتو التوقف عن نشر وتطوير بنيته التحتية السياسية والعسكرية قرب حدودنا".

وتابع بيسكوف، أنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها التوقف عن تركيز القبضة العسكرية عند الحدود الروسية.

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وشدد على أنه "يجب على دول الناتو التوقف عن تزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة، وبالتالي تشجيعها على القيام بأعمال مجنونة".

المصدر: تاس