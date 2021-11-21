بيسكوف: نشر الخارجية الروسية لمراسلات "رباعية النورماندي" خطوة رائعة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن نشر الخارجية الروسية لمراسلات حول تنظيم قمة لرباعية النورماندي، كان خطوة غير تقليدية للدبلوماسية، لكنها خطوة رائعة وحاسمة.

وأضاف بيسكوف، في حديث تلفزيوني: "ما يجري الآن في الدبلوماسية العالمية، لم يحدث من قبل، ولهذا السبب بالذات نرى فيها الكثير من المكر والدهاء".

ونوه بأنه بعد أن سئمت من تفسير الأمور، وعلى خلفية هذه الاتهامات العلنية لموسكو بالتقاعس – قامت الخارجية الروسية باتخاذ مثل هذه الخطوة الرائعة.

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من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن ألمانيا وفرنسا تلعبان لعبة مزدوجة مع التشوية المتعمد لموقف روسيا في موضوع أوكرانيا، وهو ما أجبرها على نشر مراسلات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، حول إمكانية عقد اجتماع وزاري لرباعية النورماندي.

المصدر: تاس