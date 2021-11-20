المكسيك.. العثور على 9 جثث معلقة على جسر في ولاية زاكاتيكاس

عثرت السلطات المكسيكية على 10 جثث تسع منها معلقة على جسر في ولاية زاكاتيكاس وسط البلاد، التي تعتبر مسرحا للصراع بين عصابات المخدرات.

وقالت وكالة السلامة العامة في ولاية زاكاتيكاس إن "الجثث عثر عليها في سيوداد كواوتيموك، على بعد حوالي 550 كيلومترا شمال العاصمة مكسيكو".

وأشارت إلى أنه تم العثور على 9 جثث معلقة على الجسر، فيما وجدت الجثة العاشرة ملقاة على الرصيف.

وتتقاتل عصابات Sinaloa و Jalisco New Generation للسيطرة على الولاية التي تعد نقطة عبور رئيسية للمخدرات التي تنتقل شمالا إلى حدود الولايات المتحدة.

المصدر: "أسوشيتد برس"