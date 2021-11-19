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موسكو: مستعدون للمشاركة في مشاريع تجارية في أفغانستان

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موسكو: مستعدون للمشاركة في مشاريع تجارية في أفغانستان
Sputnik Russian Foreign Ministry
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ضمير كابولوف
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أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ضمير كابولوف استعداد روسيا للمشاركة في المشاريع التجارية في أفغانستان.

وقال كابولوف في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الجمعة: "لا توجد لدى روسيا أي خطط للسيطرة على ثروات أفغانستان الباطنية... ربما سيصب ذلك يوما ما في مصلحة الشعب الأفغاني والدولة ككل، ولكن لا توجد لدينا مثل هذه الأهداف".

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وتابع: "نحن مستعدون للمشاركة في العديد من المشاريع، وعلى أساس تجاري" في أفغانستان.

وأضاف أن موسكو تأمل أن تكون في أفغانستان "سلطة مستقلة تنظر إلى روسيا بعين الصداقة".

وأكد ضرورة الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في البنوك الغربية، مشيرا إلى أن استمرار حجبها سيؤدي إلى انهيار العملة الأفغانية.

المصدر: تاس

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