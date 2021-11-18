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سفير: طالبان أعطت روسيا الأولوية في التعاون

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سفير: طالبان أعطت روسيا الأولوية في التعاون
Sputnik
السفير الروسي في أفغانستان دميتري جيرنوف
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قال السفير الروسي في أفغانستان دميتري جيرنوف، إن حركة طالبان صرحت بأن روسيا هي إحدى أولوياتها، في مجال التعاون مع المجتمع الدولي.

 وأضاف السفير الروسي، في حديث للصحفيين اليوم: "أعلنت حركة طالبان، أنها ترغب في التعاون مع المجتمع الدولي. وأكدت الحركة أن في أوليات هذا التعاون، تقف روسيا والصين وباكستان".

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وتابع السفير: "نحن حاليا نركز على ضرورة وقف وإنهاء الكارثة الإنسانية في أفغانستان، والمرحلة التالية هي تنظيم منتدى دولي بهدف إعادة البناء الاقتصادي لهذه الدولة".

وشدد السفير، على أنه "بدون ذلك من المستحيل التغلب على المشاكل الأفغانية، مثل مشكلة اللاجئين، وكذلك الارهاب والمخدرات".  

المصدر: نوفوستي

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