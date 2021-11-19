العدل الجورجية تقترح نقل ساكاشفيلي إلى مستشفى عسكري

قال وزير العدل الجورجي راتي بريجادزه، إن وزارته تعرض على الرئيس الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، نقله من مستشفى السجن إلى مستشفى عسكري بمدينة غوري.

وأضاف بريجادزه، في إفادة صحفية: "نقترح نقله إلى مستشفى غيورغي أبرامشفيلي العسكري. في ذلك المكان ستضمن الدولة، حماية صحته وسلامته إلى أقصى حد".

وتابع الوزير القول، إن ساكاشفيلي سيعاد إلى سجن روستافي بعد استكمال دورة العلاج في مستشفى غوري العسكري.

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وأضاف الوزير، أنه إذا نظم أنصار ساكاشفيلي مظاهرات في منطقة العيادة وسجن روستافي أو حاولوا التدخل في عملية نقله، فسيعاد الرئيس الأسبق إلى سجن غلداني.

تم اعتقال ساكاشفيلي في جورجيا في الأول من أكتوبر، وبعد ذلك أعلن إضرابه عن الطعام.

قبل ذلك، تمت إدانة ساكاشفيلي في جورجيا غيابيا، في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني، وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي.

المصدر: نوفوستي