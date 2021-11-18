جورجيا.. أطباء يؤكدون أن ساكاشفيلي المضرب عن الطعام في وضع حرج

حذر أطباء من أن الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي المضرب عن الطعام منذ أسابيع احتجاجا على سجنه، يعاني من وضع صحي حرج ولا يتلقى الرعاية المناسبة.

ويرفض ساكاشفيلي الذي تولى الرئاسة بين عامي 2004 و2013 تناول الطعام منذ 48 يوما احتجاجا على سجنه في الأول من أكتوبر بعد وقت قصير على عودته من منفاه في أوكرانيا.

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ورفضت حكومة جورجيا نقله من مستشفى السجن إلى عيادة مدنية خلافا لنصيحة الأطباء الذين حذروا من مخاطر وشيكة على حياته.

وقالت مجموعة أطباء في بيان لها إن "الوضع الصحي الحالي للمريض يعتبر حرجا"، مضيفة أن مستشفى السجن حيث يعالج ساكاشفيلي لا يمكن أن يوفر له الرعاية الطبية المطلوبة.

ودعا الأطباء لنقل ساكاشفيلي فورا إلى غرفة عناية مركزة في عيادة مدنية مجهزة.

المصدر: "أ ف ب"