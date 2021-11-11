السلطات الجورجية تنشر مقطع فيديو يظهر تصرفات ساكاشفيلي في مستشفى السجن

نشرت خدمة السجون الخاصة في جورجيا مقطع فيديو تظهر عملية نقل الرئيس الجورجي السابق المسجون، ميخائيل ساكاشفيلي، إلى مستشفى سجن مدينة غلدانسك.

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ويظهر مقطع الفيديو أن رجال الأمن قاموا بإخراجه من سيارة الاسعاف باستخدام القوة وبعد ذلك أهانهم ساكاشفيلي وألحق ضررا بالمعدات الطبية.

وتم نقل ساكاشفيلي من سجن بمدينة روستاني إلى مستشفى سجن بمدينة غلدانسك بسبب الحالة الصحية للرئيس الجورجي السابق مع إضرابه عن الطعام الطويل.

وأفاد محامو ساكاشفيلي بأن السياسي المعارض انخدع بعد أن وعدته السلطات بنقله إلى مستشفى مدني في العاصمة تبليسي، الأمر الذي أثار استياء الرئيس السابق.

وجاء في بيان صدر عن الخدمة: "انطلاقا من اهتمام المجتمع الكبير ننشر مقطع فيديو يظهر لحظة نقل ميخائيل ساكاشفيلي إلى المؤسسة الطبية رقم 18 المخصصة للمتهمين والمدانين ومرابطته في الغرفة. والواقع أن ساكاشفيلي استخدم القوة ضد موظفي المؤسسة وألحق ضررا بالمعدات الطبية".

تم احتجاز الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي في جورجيا في 1 أكتوبر الماضي. وقبل ذلك كان ساكاشفيلي قد أدين في جورجيا غيابيا بتهمة التورط في مقتل المصرفي الجورجي ساندرو غيرغفلياشفيلي وضرب النائب فاليري غيلاشفيلي. وبعد الاحتجاز أعلن ساكاشفيلي إضرابا عن الطعام. والاثنين الماضي أعلن الأطباء عن ضرورية نقل ساكاشفيلي إلى مستشىفى خاص.

المصدر: نوفوستي