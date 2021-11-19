مدعون أمريكيون يطلبون السجن لزوجة إمبراطور المخدرات "إل تشابو"

طلب مدعون أمريكيون، الحكم على زوجة إمبراطور المخدرات، المعرف باسم "إل تشابو"، بالسجن لمدة أربع سنوات بعد أن أقرت بأنها مذنبة في تهم توزيع المخدرات وغسل الأموال.

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وقال ممثلو الادعاء في مذكرة مرفوعة في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية إن إيما كورونيل إيسبورو، زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" غوزمان لويرا ، يجب أن تخسر أيضا 1.5 مليون دولار من ثروتها.

وأقرت إيسبورو أيضا بأنها عملت كساعي بين زوجها "إل تشابو" وأعضاء آخرين من عصابة "سينالوا" أثناء احتجازه في سجن ألتيبلانو بالمكسيك.

يذكر أنه تم القبض على إمبراطور المخدرات في يناير 2016 وتم تسليمه بعد عام واحد إلى الولايات المتحدة. وأدين في فبراير 2019 بتهم تهريب المخدرات والتآمر والخطف والقتل وتهم أخرى، وحكم عليه في يوليو 2019 بالسجن المؤبد.

المصدر: "رويترز"