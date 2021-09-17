المكسيك تمنح منزل إمبراطور المخدرات إل تشابو كجائزة أثناء اليانصيب الوطني

منحت السلطات المكسيكية منزلا يستخدمه ملك المخدرات خواكين غوزمان الشهير باسم "إل تشابو" كجائزة في اليانصيب الوطني في المكسيك.

كان هذا هو نفس العقار الذي فر منه غوزمان عبر مجرى تصريف المطر عام 2014 عندما أحاط به جنود مشاة البحرية المكسيكية.

وهذه هي المرة الأولى في المكسيك التي تعرض فيها الممتلكات للسحب بالقرعة.

المصدر: AP