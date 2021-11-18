موريسون: حان الوقت الآن لـ "الأستراليين لاستعادة حياتهم"

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الحكومات إلى التراجع عن التدخل في حياة الناس، وقال إنه حان الوقت الآن لـ "الأستراليين لاستعادة حياتهم".

وأثار مشروع قانون إدارة الوباء الذي قدمته حكومة ولاية فيكتوريا احتجاجات كبيرة ومستمرة في ملبورن، وشملت إحدى المظاهرات رفع المشنقة وهتافات "اشنقوا دان أندروز (رئيس الوزراء ولاية فيكتوريا)".

وفي حديثه للصحفيين، قال موريسون إن أستراليا "مجتمع مدني ومسالم" حيث لا يتم التعامل مع الخلافات بالعنف، مؤكدا أنه "لا يتسامح" مع الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة.

ورأى موريسون أن الخلافات تحتاج إلى التعبير عنها باحترام "بغض النظر عن مدى إحباط الناس"، مؤكدا أنه لا يدعم تأييد الليبراليين في الولاية للاحتجاجات أو ربط أنفسهم بالرسائل المتطرفة.

وأشار إلى أن "الأستراليين قاموا بعمل رائع خلال تفشي فيروس كورونا، لكن حان الوقت الآن لأن تتراجع الحكومات وأن يستعيد الأستراليون حياتهم مرة أخرى"، مضيفا: "على مدى العامين الماضيين كانت الحكومات تخبر الأستراليين بما يجب عليهم فعله. الآن كانت هناك حاجة لذلك لأننا مررنا بالوباء، ولكن حان الوقت الآن لبدء دحر كل ذلك مرة أخرى".

وأكد موريسون أن بلاده لديها "الآن أحد أعلى معدلات التطعيم في العالم، ولدينا أحد أقوى الاقتصادات التي تجاوزت الوباء ولدينا واحد من أقل معدلات الوفيات من كوفيد-19 في العالم"، مبينا أن "نسبة الملقحين ضد الوباء تقترب من 80%".

المصدر: "الغارديان"