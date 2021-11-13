الآلاف يحتجون في ملبورن الأسترالية على فرض التطعيم ضد كورونا (فيديو)

احتشد الآلاف من السكان في مدينة ملبورن الأسترالية، اليوم السبت، احتجاجا على أوامر التطعيم الجديدة ضد فيروس كورونا، وشبه البعض حكام ولاية فيكتوريا بـ"النازيين"ودعوا للعنف ضد هم.

وقالت صحيفة "ذا إيدج" إن مظاهرة ملبورن ضد فرض التطعيم الذي دخل حيز التنفيذ اليوم السبت، والذي يتطلب تلقيحا كاملا لعمال البناء في ولاية فيكتوريا، كانت سلمية.

وأضافت أن بعض المتظاهرين دعوا إلى العنف ضد السياسيين، لكنها لم تقدم تفاصيل.

والتطعيم على مستوى أستراليا اختياري، وقد تم تطعيم 83% ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر بشكل كامل ضد فيروس كورونا. لكن بعض الولايات والأقاليم الأسترالية جعلت التطعيم إجباريا بالنسبة للعديد من المهن ومنعت غير المطعمين من أنشطة مثل تناول الطعام في الهواء الطلق والدخول إلى الحفلات الموسيقية.

Melbourne today protesting COVID mandates.



Wow.pic.twitter.com/yEdOBji6fN — Aaron Ginn (@aginnt) November 13, 2021

One of the largest protests in years today in Melbourne against the COVID police state. The people say no more. pic.twitter.com/HgFPsMLpbl — Aaron Ginn (@aginnt) November 13, 2021

المصدر: رويترز