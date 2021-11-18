الشرطة البريطانية: منفذ هجوم ليفربول كان يخطط له منذ أبريل

أكدت الشرطة البريطانية أن منفذ الهجوم الانتحاري في ليفربول عماد السويلمين كان يخطط للهجوم منذ أبريل الماضي على الأقل.

وأشارت الشرطة إلى أن السويلمين كان يستأجر الشقة التي كان يجمع العبوة الناسفة فيها منذ أبريل الماضي، ومنذ تلك الفترة بدأ بشراء المكونات الضرورية للعبوة.

يذكر أن عماد السويلمين فجر نفسه داخل سيارة أجرة في موقف سيارات بليفربول في شمال غربي انجلترا يوم 14 نوفمبر.

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ولم يسفر التفجير عن ضحايا بشرية كثيرة بفضل سائق سيارة الأجرة الذي أغلق الانتحاري داخل السيارة بعد أن اعتبر سلوكه غريبا.

وحسب المعلومات المتوفرة، ولد عماد السويلمين، الذي كان عمره 32 سنة، في العراق. وفي عام 2014 طلب اللجوء في بريطانيا، وهو كان يطعن في قرار السلطات البريطانية رفض طلبه، ولم يتم طرده من البلاد لسبب مجهول.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الرجل كان يعاني من اضطرابات نفسية.

المصدر: "تاس"