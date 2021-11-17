وزيرة الداخلية البريطانية: "انتحاري" ليفربول استغل نظام اللجوء المتهالك للبقاء في البلاد

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم الأربعاء، إن منفذ التفجير الانتحاري الذي وقع مؤخرا في ليفربول تمكن من استغلال نظام اللجوء البريطاني المتهالك للبقاء في البلاد.

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وأشارت باتيل، إلى أن عماد السويلمين الذي قضى في انفجار قنبلة في ليفربول، كان من طالبي اللجوء في المملكة المتحدة ورفض طلبه، لكنه ظل يقيم في بريطانيا. وقالت إن السبب في ذلك يعود الى الهفوات الموجودة في قانون الهجرة واللجوء البريطاني.

وأضافت باتيل، للصحفيين على متن رحلتها المتجهة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، إن هذه القضية أظهرت لماذا كانت الحكومة على حق في طلبها إصلاح نظام اللجوء.

وتابعت قائلة: "لقد أتى هؤلاء الأشخاص إلى بلادنا وأساءوا استخدام القيم البريطانية، واستغلوا قيم نسيج بلدنا ومجتمعنا".

ووعدت الوزيرة البريطانية بإصلاح نظام الهجرة واللجوء والإسراع بترحيل الأشخاص الذين لم تقبل طلباتهم، لتفادي تكرار مثل تلك الحوادث.

في المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية وانسانية أن الغالبية الساحقة من طالبي اللجوء والمهاجرين الى المملكة المتحدة هم لاجئون حقيقيون فروا من بلدانهم بسبب الحروب وعدم الاستقرار، وهذه أسباب كفيلة لوحدها بمنحهم حق اللجوء.

المصدر: the independent