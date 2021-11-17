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موجة خامسة من فيروس كورونا تجتاح فرنسا

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موجة خامسة من فيروس كورونا تجتاح فرنسا
Reuters
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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال إن مدينة ريمس تتعرض لموجة خامسة من إصابات فيروس كورونا

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وأضاف أتال للصحفيين، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "الوباء ينتشر في كل مكان (...) لكننا نتعامل بشكل أفضل من ذي قبل بفضل اللقاحات والبطاقة الصحية".

وتابع: "لكن لا توجد إجراءات تقييدية إضافية لاحتواء انتشار المرض على جدول الأعمال في الوقت الحالي".

المصدر: رويترز

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