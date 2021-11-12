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فرنسا.. رصد متحور جديد من فيروس كورونا في مدرسة في بريتاني

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فرنسا.. رصد متحور جديد من فيروس كورونا في مدرسة في بريتاني
Reuters
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اكتشفت السلطات الصحية الفرنسية مؤخرا متحورا جديدا من فيروس كورونا في مدرسة بمدينة باناليك في شمال غرب فرنسا.

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وأوضحت السلطات أنه تم التعرف على المتحور الجديد في مدرسة منى أوزوف الابتدائية في مقاطعة فينيستير بمدينة بريتاني، حيث أصيب 24 شخصا به، بينهم 18 طفلا، مؤكدة وضع منطقة بريتاني تحت المراقبة.

وأوضح مصدر مطلع في حديث لصحيفة "CNEWS"، أن هذا المتحور لا يتشابه مع أي متحور آخر، لافتا إلى أنه "من أجل تحديد نوعه، تم إرسال أربعة اختبارات إيجابية إلى المختبر للفحص، لكن النتائج لم تتطابق مع أي متحور آخر".

من جهته، قال معهد باستور، إن "هذه العينات لديها طفرات جديدة متعددة، لا سيما في بروتين سبايك، وهو بروتين يسمح للفيروس بدخول الخلايا البشرية. ووفقا لهذه التحليلات، فقد اختفى جزء صغير من هذا البروتين تماما عند مقارنته بمتغيرات أخرى لفيروس كورونا".

يذكر أنه منذ انتشار جائحة كورونا الأولى نهاية العام 2019، ظهرت عدة متحورات للفيروس، أبرزها "ألفا" و"بيتا" و"دلتا" و"لامبادا".

ويعتبر متحور "دلتا" الأكثر انتشارا حاليا في دول العالم، فهو بات ينتشر في أكثر من 80 دولة، بعد أن كان قد بدأ في الهند وتسبب في فوضى صحية عارمة فيها.

وبالتزامن مع سلالة دلتا المنتشرة بالفعل، ينتشر في العالم حاليا متحور أحدث من فيروس كورونا المستجد، يعرف باسم "لامبادا" معروف علميا باسم (C.37)، حيث يتواجد حاليا في 29 دولة عبر العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

المصدر: "CNEWS"+ وكالات

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