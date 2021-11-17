بسبب آرائه السياسية.. دانيال بالدوين يتحدث عن سبب تحميل شقيقه مسؤولية حادثة "راست"

اعتبر دانيال بالدوين، شقيق الممثل الأمريكي أليك بالدوين، أن شقيقه لا يتحمل "أية مسؤولية" عن إطلاق النار خلال تصوير فيلم "راست".

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وقال دانيال بالدوين في مقابلة تلفزيونية، إنه "من الواضح جدا أن شقيقي أليك، لا يتحمل مسؤولية إطلاق النار خلال تصوير الفيلم"، زاعما أنه يتم تحميل شقيقه هذه المسؤولية بسبب "آرائه السياسية القوية".

وعن مقتل المصورة هالينا هاتشينز، خلال حادثة إطلاق النار في أثناء التصوير، رأى دانيال بالدوين أن "هذا الأمر فظيع، ندرك ذلك، لأنها خسرت حياتها".

وأضاف "إن الآراء السياسة لشقيقي جعلته هدفا، فهو عنيد وقوي ولديه آراء قوية حقا بشأن بعض الأمور. وأنا أعتقد أن الأشخاص الذين لا يحبونه سيستغلون ذلك ويضطهدونه".

يذكر أن حادثا مأساويا وقع أثناء تصوير فيلم "راست" من إخراج جويل سوزا، حيث قتلت المصورة غالينا هاتشينز بإطلاق نار عليها بالخطأ من قبل الممثل الشهير أليك بالدوين، الذي قيل له إن المسدس معبأ بأعيرة "خلبية"، ولكن تبين أنها حقيقية.

المصدر: NEWYORKPOST