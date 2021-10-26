طرد سابقا بسبب الأسلحة.. تفاصيل جديدة عن الرجل المتسبب بمأساة أليك بالدوين

كشفت شركة منتجة لفيلم "الصدأ" (Rust) أن مساعد المخرج الذي تسبب بحادث مأساوي أثناء تصوير الفيلم، طرد من طاقم فيلم آخر بسبب انتهاكه قواعد سلامة استخدام الأسلحة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد المنتجين قوله، إن ديف هالس مساعد المخرج الذي سلم مسدسا بالأعيرة الحية للممثل أليك بالدوين، أبعد عام 2019 عن إنتاج فيلم "Freedom’s Path" بعد إصابة أحد أفراد الطاقم بجروح طفيفة جراء إطلاق نار عفوي من سلاح مستخدم أثناء التصوير.

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وأضاف أنه تم إبعاد هالس من الأستوديو فورا، ولم يستأنف إنتاج الفيلم إلا بعد طرده آنذاك.

يذكر أن حادثا مأساويا وقع أثناء تصوير فيلم "الصدأ" من إخراج جويل سوزا يوم الخميس الماضي، حيث قتلت المصورة غالينا هاتشينز بإطلاق نار عليها بالخطأ من قبل الممثل الشهير أليك بالدوين، الذي قيل له إن المسدس معبأ بأعيرة خلبية.

المصدر: فرانس برس