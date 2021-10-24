"أعيرة خلبية وحية خزنت في نفس المكان".. تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن قتل أليك بالدوين لمصورة

كشفت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل جديدة عن الحادث المأساوي المدوي الذي قتلت فيه مديرة تصوير فيلم "راست" ("الصدأ")، غالينا هاتشينز، برصاص أطلقه بالخطأ الممثل أليك بالدوين.

ونقل موقع TMZ عن مصادر متعددة مرتبطة بإنتاج الفيلم أن المسدس الذي أطلق منه بالدوين العيار الفتاك الذي قتل هاتشينز وأصاب المخرج ديف هولز خلال تصوير أحد المشاهد الخميس الماضي استخدم من قبل أفراد في فريق التصوير للتدرب على الرماية خارج موقع التصوير الواقع في ولاية نيومكسيكو.

وأوضحت مصادر الموقع أن هذه الرماية التدريبية نفذت بالرصاص الحي، ويرجح العاملون على الفيلم أن هذا الأمر يوضح كيفية وقوع أعيرة قاتلة داخل المسدس الذي قيل لبالدوين قبل بدء تصوير المشهد أنه محشو برصاص خلبي.

كما نقل الموقع عن مصدر كان في موقع التصوير ومطلع على ما يجري داخل الفريق السينمائي تأكيده أن عناصر الشرطة، عندما وصلوا إلى موقع الحادث، اكتشفوا أن أعيرة حية وخلبية جرى تخزينها في المكان نفسه.

المصدر: TMZ