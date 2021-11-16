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بايدن: لا نشجع استقلال تايوان

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بايدن: لا نشجع استقلال تايوان
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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أوضح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة لا تشجع استقلال تايوان، مؤكدا أن إدارته لا تنوي تغيير السياسة تجاه الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من الصين.

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وقال بايدن، في تصريح صحفي في ولاية نيوهامبشير، مساء الثلاثاء: "لا ننوي على الإطلاق تغيير سياستنا. لا نشجع الاستقلال، نشجع أنهم يفعلون بالضبط ما يتطلبه قانون العلاقات مع تايوان".

ويأتي ذلك بعد أن قال بايدن مساء اليوم عقب اجتماع افتراضي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ردا على سؤال عما إذا كان الزعيمان أحرزا أي تقدم بشأن تايوان: "أكدت بوضوح أننا (الطرف الأمريكي) نؤيد قانون العلاقات مع تايوان، انتهى الموضوع. إنها مستقلة وتتخذ قرارات خاصة بها".

وفي 21 أكتوبر قال الرئيس الأمريكي خلال اجتماع في مدينة بالتيمور إن إدارته مستعدة لضمان أمن تايوان في حال تعرضها لأي هجوم تنفيذا للالتزامات التي تحملتها الولايات المتحدة.

وأثار هذا التصريح رد فعل حادا لدى الصين التي قالت على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، وانغ وين بين، إنها لن تقدم أي تنازلات أو تسويات في القضايا التي تمس مصالحها الأساسية.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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