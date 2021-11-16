واشنطن تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف القتال واستئناف المحادثات لتسوية النزاع الحدودي

دعت الولايات المتحدة أذربيجان وأرمينيا إلى وقف القتال على الفور واستئناف المحادثات بينهما لتسوية النزاع بإقليم قره باغ المتنازع عليه، وذلك على خلفية تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله: "لقد رأينا التقارير المقلقة اليوم عن قتال نشط بين أرمينيا وأذربيجان وإننا نحث أرمينيا وأذربيجان على الوقف الفوري للقتال واستئناف المفاوضات الموضوعية، تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لإيجاد حلول شاملة لجميع القضايا العالقة المتعلقة أو الناتجة عن نزاع قره باغ".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء أن الجانبين الأرميني والأذربيجاني أوقفا الاشتباكات الدائرة بينهما في منطقة جبل كيليسالي، بعد المفاوضات التي أجراها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع وزيري دفاع البلدين.

المصدر: "سبوتنيك"