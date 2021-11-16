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أرمينيا تعلن وقف إطلاق النار على الحدود مع أذربيجان

الخارجية الروسية: نحن على اتصال مع أرمينيا وأذربيجان لتحويل الوضع إلى المجرى السلمي

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الخارجية الروسية: نحن على اتصال مع أرمينيا وأذربيجان لتحويل الوضع إلى المجرى السلمي
Sputnik Maxim Blinov
مبنى وزارة الخارجية الروسية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية مساء اليوم الثلاثاء أن موسكو على اتصال مع سلطات أرمينيا وأذربيجان من أجل تهدئة التوتر السائد على الحدود بين البلدين.

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وقال مصدر في الوزارة للصحفيين: "نحن على اتصال مع الطرفين لنقل الوضع إلى المجرى السلمي في أقرب وقت ممكن.

وتفاقم الوضع على الجانب الشرقي من حدود أرمينيا مع أذربيجان في مقاطعة سونيك في 13 نوفمبر، عندما أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن إحباط محاولة العسكريين الأذربيجانيين ضمان تقدم مواقعهم العسكرية باتجاه أرمينيا. وذكرت الوزارة أن روسيا توسطت في مفاوضات من أجل تسوية الأزمة.

وفي 15 نوفمبر أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن قوات أذربيجانية توغلت في أراضي أرمينيا في الجزء الشرقي من الحدود، فيما أبلغت النيابة العامة الأرمنية أن وحدات أذربيجانية عبرت حدود البلاد باتجاه مدينة سيسيان في مقاطعة سونيك.

من جهتها أفادت باكو بتعرض مواقع الجيش الأذربيجاني في المنطقة لهجوم من قبل القوات الأرمنية، محملة يريفان المسؤولية عن تصاعد التوتر.

 

المصدر: "إنترفاكس"

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