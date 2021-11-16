تركيا: القضاء ينظر في قضية الزوجين الإسرائيليين بتهمة "التجسس"

أكدت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن سبب اعتقال الزوجين الإسرائيليين موردي وناتالي أوكنين في أنقرة هو تصويرهما لمقر إقامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ما يعد "تجسسا سياسيا عسكريا".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله في مؤتمر صحفي حول أمر القضاء التركي حبس 3 أشخاص بينهم زوجان إسرائيليان بتهمة التجسس: "بينما كانوا يصورون المنطقة، قاموا أيضا بتصوير منزل ومقر إقامة الرئيس أردوغان والتركيز عليه ووضع علامة عليه".

وأضاف: "بعد رؤيتهم من قبل العناصر الأمنية، تم التدخل الأمني في القضية ونقل المعلومات للمدعي العام وعقب التقييم القانوني تم القبض عليهم".

وشدد الوزير التركي على أن "المحكمة ستتخذ قراراتها الخاصة في المرحلة المقبلة"، لافتا إلى أنه "من الممكن تقييم الحادث بجريمة التجسس السياسي والعسكري".

في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أمس الثلاثاء: "نحن نتعامل مع إطلاق سراح الزوجين في تركيا على مدار الساعة، وعلى أعلى المستويات".

المصدر: وكالات