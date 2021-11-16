رويترز: انفجار في مبنى بوسط العاصمة الأوغندية كمبالا
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أفاد التلفزيون المحلي الأوغندي بوقوع انفجار في مبنى بوسط العاصمة الأوغندية كمبالا، سبب اشتعال نيران في سيارات، بحسب وكالة "رويترز".
وذكر التلفزيون المحلي أن الانفجار قتل شخصين على الأقل.
ولم تذكر وكالة "رويترز"، سبب الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
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