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رويترز: انفجار في مبنى بوسط العاصمة الأوغندية كمبالا

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رويترز: انفجار في مبنى بوسط العاصمة الأوغندية كمبالا
Reuters
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أفاد التلفزيون المحلي الأوغندي بوقوع انفجار في مبنى بوسط العاصمة الأوغندية كمبالا، سبب اشتعال نيران في سيارات، بحسب وكالة "رويترز".

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وذكر التلفزيون المحلي أن الانفجار قتل شخصين على الأقل.

ولم تذكر وكالة "رويترز"، سبب الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

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