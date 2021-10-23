أوغندا.. مقتل شخصين بانفجار قنبلة في العاصمة كمبالا
Reuters
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ذكر أسان كاسينجاي القيادي بالشرطة الأوغندية في تغريدة على "تويتر" أن شخصين على الأقل قتلا بانفجار قنبلة في العاصمة كمبالا.
وأفاد بأنه لم يتضح سبب الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه لم يتسن الاتصال بمسؤولين أوغنديين للاستفسار منهم عما حدث.
المصدر: رويترز
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