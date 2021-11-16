آخر مستجدات أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا
لم يهدأ الوضع على الحدود بين بيلاروس وبولندا، مع استمرار تجمع آلاف المهاجرين ومحاولتهم عبور الحدود البولندية والدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا.
- انتقل اللاجئون من المخيم الذي كانوا يقيمون فيه إلى الحاجز الحدودي بين بيلاروس بولندا.
- يسعى المهاجرون إلى عبور حدود بولندا والدخول إلى ألمانيا التي أعلنت أنها لن تسمح لهم بالدخول، وأنها غير مستعدة لقبول المهاجرين.
- قامت قوات الأمن البولندية بسحب معدات خاصة، بما في ذلك خراطيم المياه، إلى "كوزنيتسا" (منطقة الحدود مع بيلاروس) في انتظار محاولة اقتحام المهاجرين للحدود.
- وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروس، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا في اتصال هاتفي أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية-البولندية.
- المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يبحثان أزمة المهاجرين.
- الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يهدد برد صارم إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد بيلاروس.
المصدر: سبوتنيك
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