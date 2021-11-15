تعبيرا عن رفضه للمحادثات النووية بينيت يقاطع المبعوث الأمريكي لإيران

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت قرر مقاطعة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، على خلفية عودة واشنطن لمحادثات الاتفاق النووي مع طهران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بينيت قوله: "بينيت لا يقاطع مالي. هو يعتقد أن العودة إلى طاولة (التفاوض) ليس الشيء الصحيح الذي يجب القيام به"، معتبرا أن "مالي يروج لهذا النهج" في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقا لمسؤول إسرائيلي آخر، فإن "منصب مالي ليست كبيرا ما يكفي للقاء رئيس الوزراء أو رئيس الدولة خلال زيارته إلى المنطقة". ومع ذلك، سيلتقي مالي بالمسؤولين في مكتب بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، أن مالي سيزور منطقة الشرق الأوسط، وسيقوم بزيارة إلى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين قبل جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، والتي من المفترض أن تنطلق يوم 29 نوفمبر في فيينا.

المصدر: "هآرتس"