المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يبدأ جولة إقليمية لتنسيق المواقف إزاء "مباعث قلق متعلقة بطهران"

أعلنت الخارجية الأمريكية أن مبعوثها الخاص بشأن إيران، روبرت مالي، يغادر اليوم الخميس إلى الشرق الأوسط على رأس وفد رسمي مشترك بين الوزارات لتنسيق مواقف واشنطن مع شركائها هناك.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن جولة مالي الإقليمية ستستستمر حتى 20 نوفمبر وستشمل الإمارات وإسرائيل والسعودية والبحرين.

وأشار البيان إلى أن هذه الجولة تهدف إلى "إجراء مشاورات مع الشركاء، وحضور سلسلة لقاءات إقليمية"، مضيفا:" سينسق مالي نهجنا إزاء طيف واسع من مباعث القلق المتعلقة بإيران، منها أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار، والجولة السابعة القادمة من المباحثات حول إمكانية العودة المتبادلة إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج طهران النووي)".

المصدر: RT