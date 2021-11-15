الولايات المتحدة.. الأساقفة الكاثوليك يصوتون على حرمان بادين من المناولة

من المتوقع أن يناقش الأساقفة الكاثوليك أهلية الرئيس الأمريكي جو بايدن لتلقي المناولة، خلال مؤتمر سيعقد هذا الأسبوع، بعد أن أعلن علنا دعمه للإجهاض الذي يتعارض مع تعاليم الكنيسة.

ويعتزم الأساقفة التصويت على وثيقة توضح تعريف القربان المقدس، خلال مؤتمر سيعقد في بالتيمور في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر.

وصاغت لجنة الوثيقة بعد مؤتمر عقد في يونيو عندما تعهد الأساقفة بعدم وضع "سياسة وطنية لحجب المناولة عن السياسيين".

وقال بايدن، وهو ثاني رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة، بعد جون كيندي، إنه لا يوافق شخصيا على الإجهاض، ولكنه يدعم حق المرأة في الاختيار. والشهر الماضي، طلبت إدارة بايدن من المحكمة العليا منع قانون تكساس الذي يحظر عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل. ووصفت الإدارة الحظر بأنه "غير دستوري بشكل واضح" في طعنها القانوني.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث في أبريل أن 43 في المائة من الكاثوليك يعتقدون أن الإجهاض يجب أن يكون غير قانوني في جميع الحالات أو معظمها، مقارنة بـ 39 في المائة من المواطنين الذين يؤيدون الإجهاض.

المصدر: The Hill