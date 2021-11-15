الجيش الإسرائيلي يقرر تغيير أوامر إطلاق النار بما يشمل عمليات تجري على الحدود مع مصر

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن الجيش الإسرائيلي قرر تغيير أوامر إطلاق النار لتدخل الجديدة حيز التنفيذ خلال الأيام القلائل المقبلة.

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وبحسب "مكان"، فإن "الأوامر الجديدة تتضمن السماح للجنود بإطلاق النار صوب من يسرق وسائل قتالية وذخيرة من قواعد عسكرية ومن مناطق تدريبات، وباتجاه مهربي مخدرات ووسائل قتالية على الحدود مع مصر".

وأشارت "مكان" إلى أنه "ستطبق أوامر جديدة في مناطق يهودا والسامرة"، لافتة إلى أن ذلك يأتي "بسبب طريقة تصرف مقاتلين خلال أعمال شغب فلسطينية، مما أدى الى المساس بأبرياء".

ونقلت الهيئة عن مصادر عسكرية قولها إنه "حتى بعد صدور هذه الأوامر، يحتفظ الجنود بالحق في الرد بالنار في حال شعروا أن حياتهم معرضة للخطر".

المصدر: "مكان"