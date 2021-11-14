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إيران: محطة بوشهر النووية لم تتأثر بزلزال هرمزجان

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إيران: محطة بوشهر النووية لم تتأثر بزلزال هرمزجان
Reuters Stringer Iran
محطة بوشهر النووية الإيرانية
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أكدت السلطات الإيرانية أن الزلزال الذي وقع اليوم في محافظة هرمزجان لم يلحق أي أضرار بمحطة بوشهر للطاقة النووية.

وأوضحت العلاقات العامة لمحطة بوشهر أنه "لم يلحق أي ضرر بالمحطة عقب الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة في محافظة هرمزغان يوم الأحد".

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وأضافت أن "جميع مرافق ومعدات ومباني محطة بوشهر للطاقة النووية في حالة ممتازة وهي في حالة جيدة".

المصدر: "تسنيم"

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