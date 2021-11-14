لحظة وقوع الزلزال بجنوب إيران الذي تسبب بانهيارات جبلية بمدينة بندر عباس

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أظهرت مقاطع فيديو تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية لحظات وقوع الزلزال بقوة 6.4 على مقياس ريختر بجنوب ايران وماسببه من انهيارات جبلية بمدينة بندر عباس.

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وتسببت شدة الزلزال بانهيارات جبلية في المناطق المحيطة بمدينة بندر عباس.

كما أظهر مقطع آخر انهيار الصخور من جبل" كنو " إثر الزلزال.

المصدر: RT