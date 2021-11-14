لحظة وقوع الزلزال بجنوب إيران الذي تسبب بانهيارات جبلية بمدينة بندر عباس
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أظهرت مقاطع فيديو تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية لحظات وقوع الزلزال بقوة 6.4 على مقياس ريختر بجنوب ايران وماسببه من انهيارات جبلية بمدينة بندر عباس.
وتسببت شدة الزلزال بانهيارات جبلية في المناطق المحيطة بمدينة بندر عباس.
كما أظهر مقطع آخر انهيار الصخور من جبل" كنو " إثر الزلزال.
المصدر: RT
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