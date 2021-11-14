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زلزال قوي يضرب جنوب إيران يخلف هزات أرضية في الإمارات والسعودية

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زلزال قوي يضرب جنوب إيران يخلف هزات أرضية في الإمارات والسعودية
Reuters
رسم بياني للرصد الزلزلي - أرشيف
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أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالا بقوة 6.5 درجة ضرب جنوب إيران، بينما أشار مركز رصد الزلازل في الإمارات إلى أنه كان محسوسا بشكل خفيف في الدولة.

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وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي أن الزلزال بلغت قوته 6.5 درجة وقع على بعد 47 كيلومترا تقريبا من مدينة بندر عباس في منطقة جنوب إيران، وفي عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أنه عدل شدة الزلزال من 6.1 درجة التي أعلنها في البداية.

كما لفتت صفحات إخبارية سعودية إلى أن ‏سكان المنطقة الشرقية بالمملكة شعروا بهزة أرضية خفيفة في بعض المدن.

المصدر: "رويترز" + RT

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