"الخطوط الجوية التركية" تعلق الرحلات إلى 4 دول ضمن إجراءات مكافحة كورونا

أعلنت "الخطوط الجوية التركية" اليوم الأحد عن تعليق رحلاتها إلى البرازيل وجنوب إفريقيا ونيبال وسريلانكا، وذلك كجزء من إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

إقرأ المزيد

فيما أدلى الناطق باسم الشركة يحيى أوستن بتصريح حول هذا الموضوع عبر حسابه على "تويتر"، أشار فيه إلى أن صحة السفر وسلامته على رأس أولويات "الخطوط الجوية التركية".

وقال :"كجزء من تدابير COVID-19 ، تم تعليق رحلاتنا إلى البرازيل وجنوب إفريقيا ونيبال وسريلانكا اعتبارًا من الساعة 00:00 يوم 15 نوفمبر (الليلة)، حتى إشعار آخر"، دون أن تكشف عن أسباب مباشرة لإيقاف الرحلات إلى الدول الأربع المذكورة بالذات.

المصدر: وسائل إعلام تركية