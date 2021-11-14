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"الخطوط الجوية التركية" تعلق الرحلات إلى 4 دول ضمن إجراءات مكافحة كورونا

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Reuters Umit Bektas
طائرات تابعة لـ "الخطوط الجوية التركية"
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أعلنت "الخطوط الجوية التركية" اليوم الأحد عن تعليق رحلاتها إلى البرازيل وجنوب إفريقيا ونيبال وسريلانكا، وذلك كجزء من إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

 

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فيما أدلى الناطق باسم الشركة يحيى أوستن بتصريح حول هذا الموضوع عبر حسابه على "تويتر"، أشار فيه إلى أن صحة السفر وسلامته على رأس أولويات "الخطوط الجوية التركية".

وقال :"كجزء من تدابير COVID-19 ، تم تعليق رحلاتنا إلى البرازيل وجنوب إفريقيا ونيبال وسريلانكا اعتبارًا من الساعة 00:00 يوم 15 نوفمبر (الليلة)، حتى إشعار آخر"، دون أن تكشف عن أسباب مباشرة لإيقاف الرحلات إلى الدول الأربع المذكورة بالذات.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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