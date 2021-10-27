الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها للسودان

أعلنت الخطوط الجوية التركية تعليق رحلاتها المتوجهة إلى العاصمة السودانية الخرطوم خلال اليومين القادمين.

وقالت إنها "ألغت رحلاتها من إسطنبول إلى الخرطوم يومي الأربعاء والخميس، بسبب الأحداث الأخيرة في السودان".

ونفذ الجيش السوداني الاثنين حملة اعتقالات طالت رئيس الحكومة، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية، قبل ساعات من إعلان رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

ويعيش السودان منذ أغسطس عام 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

المصدر: "الأناضول"