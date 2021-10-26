السودان.. عودة عبد الله حمدوك إلى منزله وسط تعزيزات أمنية لحمايته

أكدت مصادر مطلعة في الخرطوم أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عاد إلى منزله مساء اليوم الثلاثاء، وسط تعزيزات أمنية مشددة لحمايته.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في وقت سابق، أن رئيس الوزراء حمدوك في منزله.

وأضاف: "حمدوك يواصل حياته الطبيعية، وهو في أمان ولم يتعرض لأي أذى، لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته.. هو في صحة جيدة وسيعود إلى منزله اليوم".

وقال: "حمدوك لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية".

المصدر: "الراكوبة"