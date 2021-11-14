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"داعش" يتبنى هجوما أودى بحياة 5 عسكريين في نيجيريا

أخبار العالم

Reuters /FW1F/Kevin Liffey
جنود نيجيريون
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أعلن تنظيم "داعش"، اليوم الأحد، مسؤوليته عن هجوم أدى إلى مصرع 5 عسكريين نيجيريين، بينهم عميد في الجيش، أمس السبت، وفق ما نقلته قناة "تلغرام" مقربة من التنظيم.

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وكان موقع "ديلي تراست" ذكر السبت أن عميدا في الجيش قتل برصاص خلال كمين للتنظيم، موضحا أن 4 جنود أيضا قتلوا خلال الحادث الذي وقع في بلدة بولغوما، على بعد كيلومترات من مدينة أسكيرا أوبا.

وأوضح الموقع أن الحادث وقع بينما يشن التنظيم الإرهابي هجوما واسعا على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو، فيما هرب المئات من المدنيين في المناطق المحيطة إلى الجبال.

المصدر: وكالات

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