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بعد دخولها المستشفى.. الملكة إليزابيث تظهر علنا للمرة الأولى

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بعد دخولها المستشفى.. الملكة إليزابيث تظهر علنا للمرة الأولى
Reuters
الملكة إليزابيث
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تظهر ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الأحد، للمرة الأولى بعد دخولها المستشفى الشهر الماضي.

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وستحضر الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عاما، قداس يوم الذكرى في نصب سانوتاف التذكاري بلندن، في أول مشاركة شخصية لها منذ أن نصحها الأطباء بالراحة، بعد أن قضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي.

وتوجهت ملكة بريطانيا إلى المستشفى لإجراء "فحوص مبدئية" لمرض لم يتم كشف النقاب عنه، ومنذ ذلك الحين غابت عن مناسبات هامة، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، والاحتفال بذكرى قتلى الحرب في البلاد، مساء السبت.

ورغم التقاط صور للملكة وهي تحيي كبار الشخصيات على الإنترنت، قال القصر الملكي إن الملكة صممت على الظهور شخصيا في النصب التذكاري، حيث ينضم أفراد من العائلة المالكة إلى كبار أعضاء الحكومة والجيش وقدامى المحاربين، لإحياء ذكرى الذين قتلوا في الحرب.

المصدر: رويترز

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