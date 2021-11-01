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بعد الأنباء عن حالتها الصحية.. الملكة إليزابيث تتجول في سيارتها الـ"جاكوار"

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بعد الأنباء عن حالتها الصحية.. الملكة إليزابيث تتجول في سيارتها الـ
Reuters
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ظهرت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، اليوم الإثنين، لأول مرة، بعد أن أعلن قصر باكنغهام أنها ستأخذ استراحة لمدة أسبوعين لـ"أسباب صحية".

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ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة للملكة إليزابيث وهي تقود سيارتها بنفسها، بالقرب من قلعة وندسور.

وبدت الملكة التي كانت ترتدي نظارة شمسية وحجابا، سعيدة وبصحة جيدة عندما غادرت، بسيارتها الـ"جاكوار" الخضراء، المدخل الخلفي لقلعة وندسور.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية ستغيب بنصيحة من الأطباء عن مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ الذي تستضيفه مدينة غلاسكو الاسكتلندية (بريطانيا) مطلع نوفمبر الجاري.

وكانت الملكة إليزابيث قد ألغت زيارتها المقررة إلى إيرلندا الشمالية الأسبوع الماضي وأمضت ليلة مؤخرا في مستشفى إدوارد السابع الخاص في لندن.

المصدر: Daily mail

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