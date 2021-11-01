بعد الأنباء عن حالتها الصحية.. الملكة إليزابيث تتجول في سيارتها الـ"جاكوار"

ظهرت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، اليوم الإثنين، لأول مرة، بعد أن أعلن قصر باكنغهام أنها ستأخذ استراحة لمدة أسبوعين لـ"أسباب صحية".

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ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة للملكة إليزابيث وهي تقود سيارتها بنفسها، بالقرب من قلعة وندسور.

وبدت الملكة التي كانت ترتدي نظارة شمسية وحجابا، سعيدة وبصحة جيدة عندما غادرت، بسيارتها الـ"جاكوار" الخضراء، المدخل الخلفي لقلعة وندسور.

Queen is spotted driving around the Windsor estate as she's seen for first time since hospital stay https://t.co/WvLr5vGtoNpic.twitter.com/i6QgdFjkAq — Daily Mail Online (@MailOnline) November 1, 2021

وكان قصر باكنغهام قد أعلن أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية ستغيب بنصيحة من الأطباء عن مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ الذي تستضيفه مدينة غلاسكو الاسكتلندية (بريطانيا) مطلع نوفمبر الجاري.

وكانت الملكة إليزابيث قد ألغت زيارتها المقررة إلى إيرلندا الشمالية الأسبوع الماضي وأمضت ليلة مؤخرا في مستشفى إدوارد السابع الخاص في لندن.

المصدر: Daily mail