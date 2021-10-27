لدواع صحية.. الملكة إليزابيث تتخلى عن خططها لحضور قمة غلاسكو المناخية

أعلن قصر باكنغهام أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية ستغيب بنصيحة من الأطباء عن مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ الذي تستضيفه مدينة غلاسكو الاسكتلندية مطلع نوفمبر القادم.

وذكر مقر العائلة الملكية البريطانية في بيان وزعه أمس الثلاثاء على وسائل إعلام أن الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عاما قررت التخلي عن خططها للسفر إلى غلاسكو وحضور حفل الاستقبال المسائي هناك في أول نوفمبر، موضحا أن هذا القرار يأتي تلبية للنصيحة من الأطباء إليها بالاستراحة.

وأعرب البيان عن خيبة أمل الملكة إليزابيث إزاء عجزها عن حضور المؤتمر المناخي القادم، مؤكدا أنها ستخاطب المشاركين فيها عن طريق رسالة مسجلة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصدر في قصر باكنغهام وصفه هذا القرار بأنه "إجراء احترازي معقول".

وكانت الملكة إليزابيث قد ألغت زيارتها المقررة إلى إيرلندا الشمالية الأسبوع الماضي وأمضت ليلة مؤخرا في مستشفى إدوارد السابع الخاص في لندن.

وذكر قصر باكنغهام أن زيارة الملكة إلى المستشفى جاء لإجراء "فحوصات أولية"، واستأنفت الملكة إليزابيث أمس نشاطها الرسمي.

المصدر: "سكاي نيوز"