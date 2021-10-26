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مبتسمة وترتدي فستانا أصفر.. الملكة إليزابيث الثانية تعاود نشاطاتها الرسمية بعد نقاهة في المستشفى

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مبتسمة وترتدي فستانا أصفر.. الملكة إليزابيث الثانية تعاود نشاطاتها الرسمية بعد نقاهة في المستشفى
Reuters
الملكة إليزابيث الثانية تعاود نشاطاتها الرسمية بعد استراحة في المستشفى
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تسلّمت الملكة إليزابيث الثانية افتراضيا أوراق اعتماد سفيري كوريا الجنوبية وسويسرا لدى لندن، في نشاط رسمي هو الأول منذ توصية الأطباء لها بالراحة وقضاء ليلة في المستشفى مؤخرا.

وحضرت الملكة البالغة من العمر 95 عاما الاجتماعات عبر الفيديو من قلعة وندسور التي أصبحت الآن مكان إقامتها الرئيسي في ضواحي لندن، واستمعت لكلمات اعتماد سفيري كوريا الجنوبية جون كيم وسويسرا ماركوس ليتنر، حسب قصر باكنغهام، فيما بدت مبتسمة وكانت ترتدي فستانا أصفر.

ويعد هذا الظهور الأول للملكة منذ 19 أكتوبر، إذ أعلنت في اليوم التالي إلغاء زيارة إلى إيرلندا الشمالية بعد أن نصحها أطباؤها بالراحة.

وقضت الملكة بعدها ليلة الخميس في المستشفى لإجراء فحوصات "أولية".

وتعود المرة الأخيرة لدخولها المستشفى إلى 2013 عندما أمضت فيه 24 ساعة بسبب التهاب في الأمعاء.

ويتوقع حضور الملكة مؤتمر المناخ "كوب 26" مطلع الأسبوع المقبل في غلاسكو بإسكتلندا.

مبتسمة وترتدي فستانا أصفر.. الملكة إليزابيث الثانية تعاود نشاطاتها الرسمية بعد نقاهة في المستشفى
Reuters
مبتسمة وترتدي فستانا أصفر.. الملكة إليزابيث الثانية تعاود نشاطاتها الرسمية بعد نقاهة في المستشفى
Reuters

المصدر: أ ف ب

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