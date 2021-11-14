البرازيل تسجل 731 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة إنها سجلت 14642 إصابة و731 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى زيادة في الوفيات والإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيه 14598 و267 وفاة.

وتشهد البرازيل ثالث أسوأ تفش للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني من حيث عدد الوفيات.

المصدر: "رويترز"